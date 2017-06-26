В Сыктывдинском районе в 2018–2019 годах планируется газифицировать несколько населенных пунктов — микрорайон «13 км» в селе Выльгорт, деревню Гавриловка.

Первый проект предусматривает строительство газопровода среднего и низкого давления к 80 жилым домам с перспективой подключения до 250 зданий. Инициативная группа граждан самостоятельно провела работы по геодезическим и геологическим изысканиям, подготовила проект планировки и проект межевания территории, передает ИА «Комиинформ».

В проекте деревни Гавриловка значатся 38 индивидуальных домов и два многоквартирных. Сначала планируется строительство разводящих сетей, затем — газопроводов до границ участков, на третьем этапе — газопроводов в границах участков.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия никогда не будет газифицирована на 100%. По его словам, это экономически неэффективно. Главная причина заключается в огромных расстояниях и отсутствии газотранспортной сети в некоторых регионах. В этом случае там выгоднее использовать сжиженный газ или уголь. При этом газификация России продолжается, в прошлом году она достигла 67,2%.