Камень, который полгода назад упал на сарай в Нидерландах, оказался метеоритом возрастом 4,5 млрд лет, сообщает Dutch News.

Камень весом в полкилограмма и размером примерно с кулак пробил крышу сарая в голландской деревне Брук, владельцы передали находку специалистам из Музея естествознания в Лейдене.

После проведенных экспертиз ученые выяснили, что это хондритовый метеорит, который является ровесником Солнечной системы.

«Он прилетел из района между Марсом и Юпитером, это пространство полно космического мусора и микропланет», — сообщил геолог Лео Кригсман.

Музей собирается выкупить метеорит у хозяев для дальнейших исследований. Его рыночная стоимость примерно €1 тыс.

Ученые предполагают, что найденное космическое тело может стать ключом к разгадке главной тайны появления Солнечной системы.