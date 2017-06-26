Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сказал, что является фанатом Владимира Путина. В своей симпатии к российскому президенту нападающий признался в интервью американскому телеканалу.

«У нас будет встреча с Путиным, он пригласил меня. Он хочет, чтобы я кое-что сделал для чемпионата мира 2018 года. Я фанат Путина, и я люблю его. Всё может быть. Мы уже общались два месяца назад. Но важно встретиться с Путиным, поговорить лично», — цитирует футболиста аргентинское интернет-издание Ole.

Информацию о возможном участии Марадоны в организации ЧМ-2018 в Кремле пока не прокомментировали.