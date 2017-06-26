Глава администрации Тольятти Сергей Анташев подписал положение о деятельности общественных координационных советов микрорайонов. Всего в городе будет 85 таких советов, а их управляющие фактически станут его заместителями.

Эти организации были созданы в 2013 году, но ранее не были наделены никакими полномочиями. Теперь они официально являются представителями власти, информирует TLTgorod.

Каждый управляющий совета будет решать вопросы 3–7 тыс. человек. Это прежде всего вопросы ЖКХ и выстраивания отношений с управляющими компаниями; прямое участие жителей города в приемке работ по благоустройству и капремонту; а также сбор налогов и акцизов с точек по продаже алкоголя.