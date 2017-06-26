Председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Боб Коркер будет блокировать соглашения о поставках американского оружия в страны Персидского залива, пока не будет урегулирована ситуация с Катаром.

Об этом республиканец заявил в своем микроблоге в понедельник, 26 июня.

«Я не стану давать согласия на будущие сделки по продаже оружия ССАГПЗ, пока не будет определен путь по решению спора вокруг Катара», — цитирует его ТАСС.

По американским законам сделки по поставкам оружия должны быть предварительно одобрены председателями комитетов по иностранным делам сената.

Такой демарш сенатора может заблокировать сделку на $110 млрд, которую президент США Дональд Трамп заключил с Саудовской Аравией.

Напомним, что 5 июня часть стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) разорвала отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористов. Позже Дохе был объявлен ультиматум, согласно которому, для восстановления дипотношений она должна была выполнить ряд требований, в частности закрыть телеканал «Аль-Джазира», прекратить военное сотрудничество с Турцией и снизить уровень отношений с Ираном.