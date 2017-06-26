АФК «Система» намерена обжаловать решение суда по аресту акций дочерних структур компании и получению дохода с акций. Об этом сообщил представитель АФК, отметив, что считает подобное постановление попыткой «оказать беспрецедентное давление на компанию».

Ранее АФК «Система» сообщила об аресте судебными приставами 31,76% акций МТС, 100% «Медси» и 90,47% БЭСК на основании судебного акта Арбитражного суда Республики Башкортостан в рамках иска «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан к АФК «Система» и АО «Система-Инвест», поданного в мае 2017 года.

Представитель АФК сообщил, что акционеры компании уже потеряли более 150 млрд рублей из-за поданных исков. После ареста активов в компании ожидают увеличения потерь.