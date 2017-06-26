За незаконный лов корюшки в Ленинградской области нарушитель впервые получил условный срок в виде исправительных работ сроком до шести месяцев с удержанием в доход государства до 10% заработка ежемесячно. Ранее подсудимые получали лишь административные штрафы и менее полугода работ.

Как передает Псковская лента новостей, инцидент произошел на реке Волхов. Местный житель был задержан за добычу неразрешенными орудиями лова — волокушами в месте нереста рыб. Объем браконьерской наживы составил 866 особей корюшки, причиненный экосистеме ущерб превысил 17 тыс. рублей. Корюшка ходит всегда очень большими табунами. Обыкновенно она живет на глубоких песчаных местах моря или озера, но для метания икры вступает в реки, хотя редко поднимается по ним очень высоко и избегает быстрого течения. Пища ее состоит из различных мелких животных, исключительно небольших рачков.