Страны Европейского союза (ЕС) решили не предоставлять Еврокомиссии (ЕК) мандат на обсуждение создания специальной юридической базы для работы газопровода «Северный поток-2» с Россией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

Еврокомиссия стремится подвести «Северный поток-2» под некоторые правила ЕС, под которые сейчас газопровод не подпадает. ЕК разработала проект мандата на проведение соответствующих переговоров с российской стороной, и теперь его должны утвердить страны ЕС.

«Еврокомиссия рассказала о некоторых пунктах мандата <…> Несколько стран ЕС напомнили о своих опасениях, что этот проект может оказать негативное влияние на безопасность энергоснабжения ЕС. Текст будет рассматриваться во время эстонского президентства», — рассказал источник.

В данный момент газопровод не подпадает под правила внутреннего рынка ЕС, так как труба будет проходить через море, а не по наземной части.

В связи с этим ЕК планирует достичь договоренностей с РФ относительно прозрачности функционирования газопровода, тарифов, разделения деятельности по продаже и транспортировке газа, а также доступа третьих сторон к возможности прокачивать газ.