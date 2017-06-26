Воронежское ООО «СМУ-90» завершило строительство трех парковок у воронежского Центрального парка (бывшего «Динамо»). Последнюю — четвертую — стоянку предполагается завершить к 3 июля.

Как сообщает ИА «Абирег», в общей сложности будет создано 240 машино-мест. Они появились по обе стороны улицы Ленина, у лестничного спуска в парк и возле въезда на стадион «Динамо». Еще 200 парковочных мест будут оборудованы при въезде в парк со стороны улицы Ипподромная. Организацией этих площадок займутся сотрудники МБУ «Комбинат благоустройства Центрального района».

По проекту мэрии Воронежа в центральной части города должны быть построены 6 тыс. платных парковочных мест. Они будут работать 12 часов в сутки, а стоимость составит не более 40 рублей в час. Штраф за неоплаченную парковку будет 1,5 тыс. рублей. По оценкам властей Воронежа, стоимость реализации проекта составит около 160 млн рублей.