28 июня стартует Международный джазовый фестиваль в Монреале, одно из крупнейших событий в мире джаза. В эти дни в Канаду съезжаются исполнители и меломаны со всего мира. Из российских музыкантов там бывали Александр Сипягин и Игорь Бутман, но в основном нашу школу представляют уехавшие на Запад и осевшие там наши музыканты. И среди них многие очень ценятся в Америке.

За последние лет 20 уровень российской джазовой музыки необычайно вырос. И сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о конкурентоспособности наших исполнителей на мировой арене. Несмотря на то что их количество сильно уступает европейским (я уж не говорю об американских), качественный уровень российского джаза очень высок.

У нас, кстати, тоже есть несколько музыкальных форумов, на которых престижно выступить. Например, «Свинг Белой ночи» в Санкт-Петербурге. Также могу назвать Казанский джазовый фестиваль, хотя он переместился на филармонической сцену. Один из старейших смотров России — Самарский джазовый фестиваль. Он существует с 1960-х годов, но в какой-то момент стал затухать. Я взялся за руководство им. Мы заключили соглашение с Концертным залом Самарской филармонии, и теперь фестиваль вновь обрел свой дом. Сейчас он проходит раз в два года.

В советское время фестивалей у нас было много, как ни странно.

Существует старая и неправильная легенда, что джаз в Советском Союзе был угнетаемым. Нет, не был. На самом деле к 1984 году в СССР проходило 64 джазовых фестиваля в год!

Но это одна сторона медали. Другая же сторона в том, что не было достаточного количества информации. Публика была мало осведомлена о положении советского джаза. А из-за того что фестивали были на партийном финансировании, они попросту не научились зарабатывать. И как только страна перешла на рыночные рельсы, эти проекты умерли.

Когда мы с Анатолием Кроллом, Игорем Бутманом, Георгием Гараняном после распада СССР начали заново возрождать джазовую жизнь — концертную и фестивальную деятельность, клубы и джазовое образование, — нам многое приходилось делать практически с нуля. Да и сегодня проблем хватает. Но, несмотря на них, развитие джазовой культуры будет идти, пока продолжается экономическое развитие страны. Ведь культура — это часть экономики.

К сожалению, в российской действительности культура находится на содержании государства, во многом зависит от госбюджетов. Тогда как в других странах культура, наоборот, зачастую становится источником поступлений для бюджета. Но есть и положительные тенденции. Так, российские джазовые музыканты наконец стали обращаться к тому, что раньше игнорировали. Они начали осмыслять российское музыкальное наследие широкого жанрового и стилевого диапазона — романсового, популярного, классического… И это направление сейчас стремительно развивается.

Еще одна тенденция связана с распространением джаза в регионах. Благодаря фестивальному движению и общей активности джазменов наконец-то начали появляться ареалы джазовой культуры вне столиц. Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Самара — города, славящиеся своими музыкантами. А значит, всё больше людей могут приобщиться к джазовому искусству. В частности, интерес к джазу появляется и у детей, которые идут учиться музыке, причем нередко именно джазовой. Это не может не радовать.

В конце концов, джаз никогда не был «музыкой для избранных». Вообще говорить о музыке для избранных в связи с каким-то жанром или стилем — бессмысленно. В любом жанре есть различные произведения, некоторые из них требуют большей подкованности, другие же более доступны для понимания и восприятия. Это есть и в классике, и в джазе, и даже в поп-музыке. У того же Моцарта все знают «Турецкий марш» — это его хит, предназначенный для массового слушателя. Но у него же есть и «Реквием».

Джазовая музыка изначальна была создана как нечто утилитарное, предназначенное для развлечения. Но большинство стилей и видов искусства проходят период «утилитарности» и начинают двигаться в сторону усложнения. И, естественно, некоторые направления становятся элитарными. Так и с джазом. А следовательно, в джазе каждый может найти что-то для себя и это искусство на самом деле для всех. Для ценителей и широкой аудитории, для русских и американцев, для столичных жителей и провинциалов. Искусство без границ.

Автор — народный артист России, джазовый пианист, композитор, педагог и продюсер