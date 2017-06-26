На трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков–Пустошка–Невель — граница с Белоруссией в Псковской области планируется ремонт двух сооружений. Согласно условиям конкурса подрядчик должен выполнить работы стоимостью около 244 млн рублей.

В списке объектов: мост через реку Плюсса и путепровод через железную дорогу. На первую конструкцию будет выделено 77 млн 300 тыс. рублей, на вторую — 166 млн 822 тыс. рублей. Об этом информирует Псковское агентство информации.

Задачи подрядчика: укладка дорожного покрытия и нанесение разметки, установка ограждений и дорожных знаков. Ремонт должен быть завершен до 15 октября 2018 года.