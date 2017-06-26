Неизвестные в камуфляжной форме подорвали банкомат в Харьковской области
Злоумышленники подорвали банкомат Приватбанка в Харьковской области.
Об этом заявила пресс-служба регионального отделения полиции Украины.
«В поселке Высокий возле магазина трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Об инциденте сообщил дежурный по железнодорожной станции Октябрьская.
Полиция и следственная группа немедленно выехали на место происшествия и начали мероприятия по задержанию преступников.
Сумма похищенного устанавливается.