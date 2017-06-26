Сотрудники Росприроднадзора обратились в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело против представителей полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в связи с оказанным сопротивлением при проведении внеплановой проверки на полигоне. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Ранее сотрудники ведомства совершили внеплановую выездную проверку деятельности ЗАО «Заготовитель», которое эксплуатирует данный полигон. В ходе проверки были обследованы здания полигона, изъяты документы, оборудование, техника. Все материалы переданы в ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.

«В ходе проверки установлено, что предприятием осуществляется деятельность без соответствующего заключения государственной экологической экспертизы», — сообщается на сайте ведомства.

Также сотрудниками Росприроднадзора были взяты пробы почвы, природных вод, отходов и фильтрата. Экспертиза показала превышение загрязнения почвенного покрова в 1,5 раза, а также превышение концентраций загрязняющих веществ в реке Пехорка более чем в 13 раз.

В сообщении сказано, что в настоящее время «проводится исчисление размера вреда, причиненного водному объекту», а также готовятся документы для аннулирования лицензии ЗАО «Заготовитель».

Отмечается, что во вторник инспекторы Росприроднадзора опечатают полигон ТБО «Кучино», установят ограждающие знаки по периметру и заградительную цепь при въезде.

Ранее жители близлежащих к полигону домов обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на запах с полигона. Общая площадь полигона превышает 50 га. На совещании с членами правительства Путин потребовал закрыть полигон в течение месяца.