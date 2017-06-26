Президент США Дональд Трамп назвал «чистой победой» решение Верховного суда по его миграционному указу, говорится в заявлении Белого дома.

В понедельник Верховный суд Соединенных Штатов принял решение о частичном восстановлении действия указа Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств.

«Сегодняшнее единогласное решение Верховного суда — чистая победа для нашей национальной безопасности. Оно сделает более эффективными временные запреты на поездки из шести стран с высоким уровнем терроризма. Это решение позволит использовать важные инструменты для обеспечения национальной безопасности», — заявил Трамп.

При этом президент высказался в поддержку тех, кто «любит США и всех наших граждан и намерен серьезно работать здесь».

Решение суда означает, что указ Трампа будет частично действовать до окончательного рассмотрения дела Верховным судом. Следующие слушания назначены на октябрь.

Ранее суды уже дважды выносили вердикты о блокировке миграционных указов президента США, которые предусматривали введение 90-дневного запрета на въезд в Штаты гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Сирии, Судана и Йемена.