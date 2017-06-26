Жители поселка Первомайский Тамбовской области могут остаться без жилья из-за близости газопровода. После введения новых нормативов санитарная зона увеличилась с 240 до 300 м. В районе возможного сноса находятся 27 одноэтажных и три пятиэтажных дома.

Несколько месяцев назад жильцы написали коллективное письмо в региональное отделение Общероссийского народного фронта. В организации решили поднять на уровне власти вопрос обоснованности требований газовой компании к жителям улицы Западная, сообщает «Тамбовский курьер».

По словам сопредседателя штаба Олега Крохина, проблема актуальна для многих регионов России. По словам чиновников, есть реальная перспектива решения вопроса, исключающая демонтаж зданий.