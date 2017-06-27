Субъекты РФ серьезно отстают от графика погашения бюджетных кредитов. За пять месяцев 2017 года регионы вернули всего 39,8 млрд рублей, тогда как для требуемой ритмичности поступлений в казну должны были погасить 96 млрд. Всего до конца года субъектам предстоит выплатить 226 млрд рублей, при этом Министерство финансов предоставит им новые кредиты на общую сумму в 200 млрд, что по бюджетным планам позволит казне за год «заработать» по этой статье 26 млрд. Об итогах работы с российскими регионами за январь–май «Известиям» рассказали в Минфине. По оценке экспертов, субъекты РФ вряд ли смогут рассчитаться по бюджетным кредитам в этом году.

Ситуация с региональными бюджетами последние несколько лет находится в центре внимания Минфина из-за высокой долговой нагрузки и повышенных социальных обязательств ряда субъектов. Так, в некоторых регионах объем накопленного долга превышает 100% собственных годовых доходов. Вопрос региональных долгов уже неоднократно попадал в поле зрения федеральных властей, которые даже были вынуждены пойти на определенное смягчение требований в отношении темпов выполнения указов по индексации зарплат в бюджетной сфере. По оценкам аналитической компании S&P, доля федеральной помощи достигла 15% в доходах регионов и 3% в их валовом продукте.

Как рассказали «Известиям» в Минфине, за пять месяцев возврат регионами кредитов в федеральный бюджет был осуществлен в объеме 39,8 млрд рублей, что составляет лишь 20% от годового плана.

Источник «Известий» в ведомстве добавил, что ситуация с возвращением кредитов традиционно улучшается к концу года.

— Мы действительно рассчитывали на несколько больший объем поступлений, но обычно такого рода поступления происходят всё же во второй половине года, даже ближе к концу, поэтому критичной эту ситуацию мы не считаем, — рассказал представитель Минфина.

В пресс-службе ведомства «Известиям» напомнили, что в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено предоставление бюджетных кредитов бюджетам субъектов в объеме до 200 млрд рублей. Сумма возврата бюджетных кредитов составит 226,2 млрд рублей.

Бюджеты теоретически всегда могут взять коммерческие кредиты, чтобы расплатиться с федеральным центром, отмечают эксперты, но реального смысла в этом они не видят — санкции за просрочку платежей в казну значительно мягче, чем за невыплату кредитов банкам. Они подчеркивают, что в последние полтора года ситуация с бюджетами регионов благодаря вниманию федеральных властей наконец начала улучшаться, и государство может позволить себе некоторое недопоступление платежей по кредитам от субъектов ради их устойчивости.

— Риск, что регионы ближе к концу года начнут брать коммерческие кредиты для погашения бюджетных, есть всегда. Однако в 2016-м этого по итогам года не случилось. Наоборот, выровнялись и стали почти равными доли бюджетных и коммерческих кредитов, — напомнила профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич.

Наибольшие бюджетные риски сложились в Костромской, Томской и Астраханской областях, а также в Хакасии, отметила эксперт. Она подчеркнула, что для регионов тяжела выплата не бюджетных кредитов, а именно коммерческих. И риски нового витка коммерческих займов по-прежнему существуют, указала она.

— Вообще-то на 2017 год запланировано выдать меньше бюджетных кредитов по сравнению с предыдущим. И это означает, что регионам придется чаще обращаться за кредитами в коммерческие банки. И это риск, потому что обслуживание коммерческих кредитов намного дороже, чем бюджетных, — заявила Наталья Зубаревич.

Поэтому правительству, по ее мнению, придется выбирать: «либо давать больше денег в виде бюджетных кредитов», либо сократить социальную нагрузку на регионы — и первое в сложившейся ситуации все же вероятнее.

Ритмичность возвращения кредитов в казну за пять месяцев действительно довольно низкая, согласен с коллегой профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.

— Самое главное — в регионах практически не осталось залога под кредиты. Раньше они использовали земельные ресурсы, но сейчас практически все они уже исчерпаны, то есть либо в залоге, либо в частной собственности, а уже не в собственности регионов. Поэтому брать коммерческие кредиты довольно тяжело. Поэтому можно сделать вывод, что к концу года долг регионов перед федеральным центром увеличится, — констатировал он.

По оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства, уже проведенное смягчение социальных обязательств регионов в этом году сдвигает основные их проблемы на 2018 год. По размеру сводного дефицита региональных бюджетов 2016 год оказался для региональных финансов самым удачным за последние девять лет. Сумма профицитов 27 профицитных регионов (191 млрд) почти компенсировала сумму дефицитных регионов (193 млрд).