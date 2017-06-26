Правительство России сократило госслужащим объем выплат на покупку жилья из бюджета. Об этом сообщили в Министерстве строительства в понедельник.

Расходы на обеспечение госслужащих жильем сократились с 2014 по 2017 год на 9,2% — с 3,328 млрд до 3,157 млрд рублей, уточнили в ведомстве.

Так, в бюджете на предоставление субсидий на покупку жилья чиновниками в 2014 году было заложено 3,473 млрд рублей, в 2015 году — 3,328 млрд рублей. В прошлом году эта сумма составила 3,397 млрд рублей, а в текущем году сократилась до 3,157 млрд рублей, сообщает BFM.RU.

В 2017 году запланировано предоставить субсидии еще 510 госслужащим, отметили в Министерстве строительства.

Чиновники, согласно действующему законодательству, имеют право на выплату, если у них в собственности есть квартира общей площадью менее 15 кв. м на человека или они живут в общежитии, коммунальной или однокомнатной квартире в составе двух и более семей. Госслужащие, которые живут в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, также могут рассчитывать на субсидию.