Кампус Университета Стивенсона в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) был оцеплен после сообщений о вооруженном человеке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал WBAL-TV 11.

«Поступили сообщения о вооруженном человек в кампусе Greenspring. Просьба занять ближайшее укрытие до выяснения обстоятельств», — сообщается на странице университета в Twitter.

Armed person reported on Greenspring Campus. Shelter in place until further notice.