Кампус Университета Стивенсона в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) был оцеплен после сообщений о вооруженном человеке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал WBAL-TV 11.

«Поступили сообщения о вооруженном человек в кампусе Greenspring. Просьба занять ближайшее укрытие до выяснения обстоятельств», — сообщается на странице университета в Twitter.

Armed person reported on Greenspring Campus. Shelter in place until further notice. — Stevenson University (@StevensonU) 26 июня 2017 г.

Сообщение поступило к правоохранителям в 10:25 (17:25 мск). Полицейские провели обыски, ничего подозрительного обнаружено не было. Однако у одного из сотрудников службы охраны университета пропала рация. По одной из версий полиции, вызов мог быть сделан с нее и является ложным.