Федеральная антимонопольная служба по Московской области возбудила дела в отношении ряда популярных кафе «Шоколадница», «Му-му» и «Бургер Кинг» из-за высоких цен в заведениях, расположенных в подмосковных аэропортах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дела возбуждены по признакам нарушений закона о защите конкуренции, которые выразились в злоупотреблении доминирующим положением на рынке оказания услуг общественного питания на территории аэропортов за счет установления монопольно высоких цен, сообщает BFM.RU.

Поводом к возбуждению дел послужили жалобы граждан на высокую стоимость товаров и продуктов питания на территории аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Генеральный директор сети кофеин «Шоколадница» Тамара Шестерина в интервью «Известиям» заявила, что в подмосковных аэропортах на ряд позиций цены ниже, чем в Москве.

«У нас есть специальное экономменю. Любой человек может покушать и выпить чай по дешевым ценам. В аэропортах цены есть даже дешевле, чем в Москве», — сказала Шестерина.

По словам гендиректора «Шоколадницы», проверка ФАС не выявит нарушений.

«У нас идет проверка, мы документы все предоставляем. Думаю, что к нам претензий не будет», — сказала она.

На момент написания материала представители «Бургер Кинг» и «Му-му» ситуацию не прокомментировали.