Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть в Крым украинские флаги. Об этом он заявил на своем официальном сайте. По мнению Порошенко, стремление вернуть Крым в состав Украины «роднит» украинцев и крымских татар.

«Несмотря на трудности, мы все уверены — вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму», — цитирует Порошенко BFM.RU.

Ранее некоторые депутаты Верховной рады и лидеры запрещенного в РФ экстремистского меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров предложили закрепить за Крымским полуостровом политический статус «национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в пределах унитарной Украины».