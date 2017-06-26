Впервые в Великом Новгороде ученые обнаружили необычный амулет XIII века
Археологи впервые нашли в Великом Новгороде необычный амулет XIII века, сообщила сотрудник кафедры археологии МГУ Любовь Покровская.
Она рассказала, что амулет выполнен в виде утки с гребешком.
«Птицевидная привеска из бронзы обнаружена на Троицком раскопе в культурном слое начала XIII века. Такая находка уникальна для новгородских земель», — сказала Покровская.
Обнаружить амулет удалось в срубе на территории небогатой древней усадьбы.
Покровская отметила, что птицевидные подвески имеют финно-угорские корни и в древности они использовались как амулеты, исцеляющие от женских недомоганий. Чаще всего их носили на груди и поясе.
«Утка в финно-угорской традиции — это прародительница мира», — пояснила она.
Такие привески ранее встречались ученым в Приладожье и Поволжье.
В Великом Новгороде найденный птицевидный амулет стал первым за всё время археологических исследований.