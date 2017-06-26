Археологи впервые нашли в Великом Новгороде необычный амулет XIII века, сообщила сотрудник кафедры археологии МГУ Любовь Покровская.

Она рассказала, что амулет выполнен в виде утки с гребешком.

«Птицевидная привеска из бронзы обнаружена на Троицком раскопе в культурном слое начала XIII века. Такая находка уникальна для новгородских земель», — сказала Покровская.

Обнаружить амулет удалось в срубе на территории небогатой древней усадьбы.

Покровская отметила, что птицевидные подвески имеют финно-угорские корни и в древности они использовались как амулеты, исцеляющие от женских недомоганий. Чаще всего их носили на груди и поясе.

«Утка в финно-угорской традиции — это прародительница мира», — пояснила она.

Такие привески ранее встречались ученым в Приладожье и Поволжье.

В Великом Новгороде найденный птицевидный амулет стал первым за всё время археологических исследований.