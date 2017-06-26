Верховный суд США в понедельник, 26 июня частично восстановил действие указа президента страны Дональда Трампа о запрете въезда гражданам шести государств с мусульманским населением.

Об этом заявило агентство Ассошиэйтед Пресс.

Данное решение означает, что до окончательного решения Верховным судом дела о запрете, некоторые нормы указа будут действительны, сообщает ТАСС.

В частности, положения указа не будут распространяться на иностранцев, имеющих налаженные связи с американскими организациями, бизнесом и гражданами.

Напомним, что сам указ подразумевал 90-дневный запрет на въезд в США для граждан шести мусульманских стран (Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена). Ранее федеральные суды США заблокировали его действие.

Отмечается, что следящее заседание Верховного суда по этому вопросу состоится в октябре.