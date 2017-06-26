29% россиян в возрасте от 18 до 30 лет чувствуют себя безусловно счастливыми, 54% — скорее счастливыми. Среди 30–40-летних в разной степени счастливы 20 и 56% соответственно. Меньше всего оптимистов в группе от 51 до 60 лет — 16 и 58%. Таковы результаты исследования «Российская повседневность: от кризисной к посткризисной реальности», которое Институт социологии РАН начал совместно с Российским научным фондом (РНФ) несколько лет назад и завершил в мае этого года.

Большая часть россиян вне зависимости от обстоятельств все последние годы оценивает свою жизнь удовлетворительно. Однако на этом фоне снижается доля тех, кто ставит оценку «хорошо» — 28% сейчас против 33% год назад.

Однако доля оптимистов в отношении дел в стране растет. По данным на май 2017-го, почти треть опрошенных (31%) считают ситуацию в России нормальной и спокойной (год назад их было 18%). Количество пессимистов остается практически неизменным (7%; их число варьируется в коридоре 7–14% на протяжении последнего десятилетия).

При этом 53% россиян всё же заявили, что ситуация в стране «напряженная, кризисная». Но даже эта цифра меньше не только показателей 2000–2010 годов (в 2010 году — 73%), но и весны прошлого года (65%). К тому же даже в самые благоприятные годы ситуацию в России оценивали как сложную 43–44% населения, отмечают социологи.

Свое материальное положение как безусловно хорошее оценивают 42% опрошенных всех возрастов, как удовлетворительное — 19%.

Начало 2017-го по сравнению с тремя предыдущими годами характеризуется определенной стабилизацией общественных настроений. Если весной 2015 года треть населения говорила о тревожных мыслях, сегодня таких — 20%. Правда, по мере уменьшения таких людей росла доля безразличных к происходящему вокруг — с 6% весной 2015-го до 14% сейчас.

В целом россиян можно назвать уже опытными и психологически устойчивыми людьми. Об этом свидетельствуют низкие показатели крайних форм недовольства — озлобленности и агрессии (на уровне 10–13% всё время).

— Кризис, несомненно, наложил отпечаток на повседневное самоощущение россиян, но они не склонны вдаваться в панику, им не характерны резкие перепады настроения и тем более затяжная депрессия, — сообщили «Известиям» в Институте социологии РАН.

На данный момент социально-психологическое состояние россиян в целом вышло на докризисный уровень. Однако дальнейшее его улучшение потребует уже «неких качественно новых стимулов, в том числе социально-экономического характера, инициированных властями», утверждают респонденты.

Также ученые выяснили, что больше всех россияне доверяют президенту России (72%), армии (67%) и Русской православной церкви (51%). При этом органам местного самоуправления — лишь 28%, Совету Федерации — 27%, Государственной думе — 25%, политическим партиям — 18%. Также зафиксировано падение доверия к телевидению (с 44% в 2014 году до 35% в 2016–2017 годах).

Доверие людей к региональным руководителям сначала резко упало (с 48% осенью 2014 года до 30% весной 2016 года), но затем стало подниматься (36% весной 2017 года).

— Россияне очень по-разному оценивают ситуацию в стране в целом и своем регионе, своем населенном пункте, — отметили в Институте социологии РАН. — Менее трети опрошенных оценивают ситуацию в России как «нормальную и спокойную», но в своем регионе довольны положением дел уже 46%.

Еще один вывод исследования — население России ориентировано на будущее. Почти всегда негатив прошлого оценивался масштабнее, чем негатив будущего, то есть россияне не склонны экстраполировать пережитое плохое на то, чего еще не случилось.

Научный руководитель социологического центра «Мегаполис» (Петербург) Татьяна Протасенко, комментируя исследование коллег, отметила, что и в Северной столице фиксировала похожие изменения в умонастроениях людей.

— Позитив действительно растет, несмотря на трудности, — отметила она. — Во всяком случае, цифры, которые мы получали в 2009–2010-м и даже 2014 году были хуже.

В целом исследование Института социологии РАН показало, что основная масса населения до некоторой степени разделяет суть популярной пословицы «Не в деньгах счастье». Откровенных пессимистов, готовых признать, что их жизнь не сложилась, оказалось совсем немного — порядка 5–7% опрошенных.