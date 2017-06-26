Сотрудники правоохранительных органов пресекли встречу 11 воров в законе в одном из подмосковных ресторанов. Об этом сообщили на сайте МВД РФ.

Сотрудникам полиции стало известно о планирующейся встрече лидеров уголовно-преступной среды с представителями группировок столичного региона и Новосибирской области в одном из ресторанов в Подмосковье 25 июня. Как сообщает телеканал «360», сотрудники МВД своевременно узнали о встрече и смогли пресечь ее. В отделение полиции были доставлены 11 человек, включая воров в законе Каху Гальского и Гуджу Кутаисского. Правоохранители работают со всеми задержанными в целях установления их причастности к совершенным ранее преступлениям.