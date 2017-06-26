В столице Башкирии состоится финал первенства России по футболу среди команд спортивных школ. Участниками турнира станут дети до 17 лет. Старт матчей намечен на 27 июня.

В Уфе соберутся 20 лучших юношеских команд страны, в том числе созданных на базе футбольных академий и спортивных школ. Ребята будут представлять такие клубы, как «Спартак» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА, «Динамо» (Москва), ФК «Краснодар».

От Республики Башкортостан на первенстве выступят ученики школы ФК «Уфа» под руководством тренеров Рустема Шаймухаметова и Наиля Хабибуллина. Как информирует ИА «Башинформ», четыре игры пройдут на стадионе «Нефтяник», еще четыре — на арене «Динамо».