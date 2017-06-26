Президент России Владимир Путин предложил ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы и размещен на ее сайте.

Также президент распорядился назначить статс-секретаря Росфинмониторинга Павла Ливадного официальным представителем главы государства при рассмотрении данного законопроекта в Федеральном собрании.

Россия подписала данную конвенцию 26 января 2009 года в Страсбурге.