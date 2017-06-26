Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Спикер верхней палаты рассказала главе государства, как идет обсуждение инициативы о невмешательстве других стран во внутренние дела России и сообщила о решении сенаторов продлить весеннюю сессию ради принятия актуальных законов. Спикер заверила президента, что, несмотря на конкретные примеры внешнего вмешательства (в том числе с помощью НКО), никто не собирается «закручивать гайки». Она заметила, что о запрете некоммерческих организаций речи не идет, но важно знать, на что идут средства, которые они получают.

— Валентина Ивановна, я знаю, что Совфед продлил работу до конца июля. Это связано с большим объемом? — обратился к спикеру глава государства.

Сенатор ответила утвердительно, сообщив, что правительство внесло много законов, которые необходимо принять.

— Мы будем работать столько, сколько необходимо, — подчеркнула она, добавив, что сессия «была достаточно напряженная, интенсивная».

— Мы инициативно вносим целый ряд законопроектов, отвечая на предложения субъектов федерации. Среди них я могу назвать, например, закон об организации летней оздоровительной кампании, те поручения, которые вы давали после трагедии, с тем чтобы организовать летний отдых более безопасно, — подчеркнула Валентина Матвиенко. — Закон о запрете продажи анонимных SIM-карт, без паспортных данных, Государственная дума поддержала этот закон, мы его примем на весенней сессии. Мы также внесли законопроект об изменениях в избирательную систему, в закон о выборах, проанализировали, что волнует граждан, и внесли такие предложения и по открепительным талонам, чтобы предстоящие сентябрьские выборы и последующие были более прозрачные, — пояснила сенатор.

Валентина Матвиенко рассказала президенту и о прошедших общественных слушаниях, на которых обсуждались вопросы вмешательства во внутренние дела России со стороны иностранных государств. По словам спикера, такая ситуация недопустима.

— Мы знаем, как сегодня ведет себя конгресс США. Не потому что мы какие-то зеркальные меры приняли, но в конгрессе США создан специальный комитет по противодействию влиянию России, надуманному, придуманному, по которому не существует ни фактов, ни свидетельств. В то же время к нам приходит информация из регионов, насколько усиливается влияние на внутренние процессы страны, — сказала председатель СФ.

Валентина Матвиенко сообщила, что руководители спецслужб в ходе слушаний привели конкретные примеры внешнего вмешательства, в том числе и с помощью НКО. Она подчеркнула, что о запрете некоммерческих организаций речи не идет, но важно знать, на что идут средства, которые они получают.

— Мы знаем точно: не на благотворительность, не на гуманитарное сотрудничество, не на культурные программы. В основном — фондам, некоммерческим организациям, которые занимаются политической деятельностью. Никто не собирается закручивать гайки, нет никаких намерений. Мы изучаем опыт, законодательство в этой сфере зарубежных европейских стран. Мы создали комиссию Совета Федерации, которая будет общественной площадкой для открытого обсуждения этих тем, — сообщила спикер Совфеда.

В экспертной среде отметили, что Валентине Матвиенко в последнее время удалось заметно активизировать работу палаты и наладить сотрудничество с Государственной думой. Так, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что глава верхней палаты в ходе нынешней сессии «била рекорды по публичной активности».

Политолог Аббас Галлямов, напротив, на фоне возросшей активности нижней палаты особых рекордов в работе верхней не заметил, однако связал это с «разной природой палат» Федерального собрания.

— Госдума избирается населением напрямую и благодаря этому обладает большим политическим весом, — пояснил он, добавив, что аналогичное восприятие работы парламента свойственно и другим странам, имеющим схожую с РФ структуру, например Франции.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что обе палаты работают в такт и сказать, что «кто-то из них главнее», в данном случае нельзя.

— Слаженная работа всего Федерального собрания дает серьезное преимущество исполнительной власти, — полагает эксперт.

По его словам, эта работа помогает президенту решать оперативные, в том числе и внутренние, вопросы — особенно с учетом текущей ситуации, которая меняется довольно быстро.