В акватории Михайловского водохранилища Курской области пройдет четвертый чемпионат Центрального федерального округа по спортивному туризму на парусных дистанциях. Состязания продлятся два дня с 1 по 2 июля.

В этом году в чемпионате ЦФО примут участие рекордное количество спортсменов из ряда городов России, в том числе и действующие чемпионы. Парусники будут соперничать друг с другом как на короткой, так и на длинной дистанции, сообщает «Курская правда».

Пока зрители будут наблюдать за зрелищным мероприятием с берега, рядом с ними пройдет традиционный костюмированный Фестиваль пиратской песни. Гостем мероприятия станет рок-группа Corky bros. Также в рамках чемпионата зрители смогут получить мастер-класс по управлению парусником.