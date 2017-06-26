Редкие черные аисты, занесенные в Красную книгу России и впервые за сто лет появившиеся в Подмосковье, дали потомство, сообщает портал «Подмосковье Сегодня».

Черные аисты поселились на западе Подмосковья, и это стало их первым появлением в этом регионе с 20-х годов прошлого века.

Последний мониторинг, проведенный Минэкологии, показал, что у птиц появилось потомство.

«Визуальное наблюдение показало, что птенец чувствует себя хорошо, родители постоянно прилетают его кормить. Чтобы не доставить дискомфорта птицам, от портретного фотографирования решено было отказаться, наблюдения проводятся краткосрочно и как можно более незаметно», — говорится в сообщении ведомства.

Черный аист в отличие от белого предпочитает гнездиться вдалеке от людей, размножаться начинает с трех лет. В кладке обычно содержится до семи яиц, которые насиживают оба родителя попеременно.

Насиживание ведется с первого яйца, и птенцы вылупляются с большими промежутками. Впервые птицы встают на ноги через 35–40 дней после появления на свет и покидают гнездо в возрасте 55–65 дней.