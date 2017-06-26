Снос конструктивистского Дома культуры имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке начался в Москве в понедельник. На месте ДК планируется построить многоэтажный комплекс. Жители Пресненского района выступают против сноса строения.

Здание было построено в 1929 году для работников завода «Авиаприбор», сообщает телеканал «360».

Демонтаж постройки проводит «дочка» «Донстроя» — компания «Талкалегпром», пишет РБК.

По словам активиста общественного движения «Архнадзор» Ивана Борисова, жители соседних домов вызвали полицию,которая проверила у строителей документы и обнаружила спорные моменты: возможность сносить четко не прописана, есть разрешение на частичный демонтаж. Пока снос Дома культуры временно приостановлен.

Все признаки вновь выявленного объекта культурного наследия у здания есть, считает член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Виктор Логвинов, но оно не попало в список объектов культурного наследия, «так как никто не мог предположить, что его будут сносить», отметил архитектор.