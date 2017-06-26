Полицейские в Брянске возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате чего пострадали две 17-летние девушки, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 24 июня в Советском районе на пересечении улицы Фокина и проспекта Ленина. Отмечается, что 21-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил двух выпускниц брянского лицея. В результате ДТП одну из пострадавших доставили в больницу, передает NASHBRYANSK.RU.

Санкция ч. 1 ст. 264 УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.