Администрация Нижнего Новгорода намерена начать утепление фасадов домов в рамках программы капремонта в 2018 году. Функции техзаказчика решено передать муниципалитету.

Как передает НИА «Нижний Новгород», фонд капремонта планирует начать работы с 700 домов Нижегородской области в 2017 году. При этом часть домов, чей ремонт будет завершен в 2017 году, были включены в программы 2015–2016 годов.

В 2016 году по программе в Нижнем Новгороде было заменено 57 лифтов из 618 планируемых.