Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов обсудил с послом Катара в Москве Фахадом Мухаммедом аль-Аттыйей кризис в отношениях Дохи с рядом арабских стран, сообщает МИД РФ.

«В ходе состоявшейся беседы был продолжен обмен мнениями в связи с кризисной ситуацией в отношениях Катара с рядом других арабских государств с упором на возможные пути ее урегулирования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что встреча состоялась по инициативе посла Катара.

5 июня страны Персидского залива, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, разорвали дипотношения с Дохой, а также прекратили любое сообщение с Катаром. Причиной разрыва стали обвинения в адрес арабского государства в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела стран Персидского залива.

Власти Катара все обвинения отрицают.