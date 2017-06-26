Отцу бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко Виктору Захарченко продлили арест по делу о растрате 4 млн рублей из средств банка «Московское ипотечное агентство».

Об этом заявили СМИ со ссылкой на решение Мосгорсуда.

«Суд оставил без изменения постановление Басманного суда Москвы», — цитирует сообщение ТАСС.

Согласно материалам дела, руководители банка незаконно выплачивали Виктору Захарченко ежемесячную зарплату в 150 тыс. рублей за фиктивное исполнение обязанностей советника председателя правления кредитной организации.