Поезда на Замоскворецкой линии столичной подземки ходят с увеличенными интервалами в связи с подозрением на неисправность одного из составов. Об этом сообщили на официальной странице Московского метрополитена в Twitter.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова очевидцев, задержка поездов в тоннелях от станции метро «Белорусская» в сторону центра составляет 1–2 мин.

16:50. Замоскворецкая линия. Увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии из-за подозрения на неисправность поезда — Московское метро (@MetroOperativno) 26 июня 2017 г.

В ближайшее время расписание движения поездов должно прийти в норму.