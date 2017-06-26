Жители Дзержинского района Нижнего Тагила обнаружили большое количество мертвой рыбы на берегу реки Ежовка. Специалисты Роспотребнадзора обследовали территорию водоема.

По предварительным данным, мертвая рыба находится только возле мест, которые местные жители оборудовали для рыбалки. Остальная флора и фауна реки не пострадала. По мнению специалистов, мора рыбы в реке не произошло, сообщает TagilCity.ru.

Рядом с местом обнаружения мертвой рыбы был найден канализационный коллектор. Из него происходит сток канализационной воды в реку. В Роспотребнадзоре предположили, что рыбаки выбрасывали пойманную рыбу из-за неприятного запаха. По одной из версий, причиной гибели рыбы могла также стать нехватка кислорода. Что касается канализационного коллектора, специалисты Роспотребнадзора в ближайшее время передадут предписание на его устранение.