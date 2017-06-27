Госслужащим могут разрешить получать ученые степени и звания, спортивные награды, в том числе и зарубежные, без согласования с руководством. С такой инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты, которое уже подготовило поправки в несколько федеральных законов. Действующее законодательство не запрещает чиновникам заниматься наукой или спортом, но при получении каких-либо наград или званий им необходимо в письменной форме обратиться к начальству за разрешением.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда, госслужащим будет по-прежнему запрещено вопреки установленному порядку принимать почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) от иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций. Послабления касаются только науки и спорта. В ведомстве заявили, что работа будет осуществляться в соответствии с требованием статьи 7 Федерального закона «О противодействии коррупции», которой предусматривается устранение необоснованных запретов и ограничений, совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы.

Планируемые к отмене ограничения были введены в 2004 году.

— Проекты федеральных законов подготовлены в целях унификации запрета на получение званий и наград различными категориями служащих, на которых распространяется антикоррупционное законодательство. В федеральных законах, определяющих правовой статус служащих, присутствуют различные формулировки запрета на получение званий и наград, которые могут быть им вручены как в связи с их служебной деятельностью, так и в рамках их частной жизни, — пояснили в пресс-службе Минтруда.

Изменения предполагается внести в целый ряд федеральных законов: «О статусе судей в Российской Федерации», «О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О статусе военнослужащих», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О Счетной палате Российской Федерации», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О Конституционном суде Российской Федерации» и «О правительстве Российской Федерации». По словам помощника президента, бывшего министра образования и науки Андрея Фурсенко, каких-либо инцидентов, связанных с получением иностранных наград или званий госслужащими, на его памяти не было. — Госслужащий обязан оформлять запрос на получение награды или звания. Норма была введена для контроля за возможными механизмами влияния на него со стороны иностранных государств или структур. Сейчас поняли, что такой необходимости нет. Изменения носят технический характер, и я могу только приветствовать, что теперь не нужно будет оформлять никаких заявлений, — заявил директор Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС Владимир Южаков. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин также поддержал инициативу министерства. — Люди должны сами принимать решения и нести за них ответственность. Если человек заслужил научное звание, то он сам решает, возможно ли его получить от какого-то иностранного государства. На мой взгляд, если Россия будет шире представлена в иностранных научных организациях, то это будет работать на престиж страны, — заявил Олег Смолин. Научный руководитель департамента государственного и муниципального управления НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Барабашев отметил, что действующее законодательство нацелено на материальное поощрение служащих со стороны работодателя. — У нас по законодательству очень узкая и достаточно устаревшая шкала поощрений. Нематериальные поощрения действующими актами почти не прописаны, и это большая проблема. Сегодня большой перекос в сторону материального типа стимулирования. Нематериальное поощрение поддерживает главное в государственных служащих — общественное служение. Минтруд пошел в правильном направлении расширения диапазона стимулирования, но это требует изменения законодательства в целом, что давно надо было сделать, — прокомментировал эксперт. Чтобы модифицировать порядок принятия званий и наград для членов правительства и Конституционного суда, Минтруд готовит отдельные поправки в форме федерального конституционного закона (обладает повышенным юридическим статусом по сравнению с обычным законом). После их принятия планируется подготовить проект указа президента, регламентирующего процедуру получения разрешений на принятие званий, наград и знаков отличия.

В Минобрнауки и Минспорте не предоставили комментариев по теме.