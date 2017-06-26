Липецкая область заключила сотрудничество с Российской академией художеств (РАХ). Стороны намерены в течение пяти лет реализовать ряд совместных проектов в области культуры и искусства.

Как сообщает GOROD48, в ходе подписания соглашения стороны достигли договоренности о проведении совместных выставок, образовательных мастер-классов, семинаров, круглых столов, конференций и других мероприятий.

В декабре текущего года в рамках заключенного соглашения запланировано участие музея современного искусства в межмузейном проекте, посвященном 105-летию со дня рождения народного художника РСФСР Виктора Сорокина. Помимо этого, в 2018 году в Липецком областном художественном музее будут организованы персональные выставки народного художника РФ Василия Нестеренко и заслуженного работника культуры РФ Елены Церетели.