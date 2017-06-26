Верховный суд США поддержал однополые пары в вопросе выдачи свидетельств о рождении. Об этом пишет Bloomberg.

В суде постановили, что Арканзас нарушил конституцию страны, усложнив для женских супружеских пар процесс оформления свидетельств о рождении.

По данным издания, судьи Нил Горсач, Клэренс Томас и Сэмюэль Алито не были единодушны в своих мнениях. Горсач заявил, что суд зашел слишком далеко, отменив решение суда низшей инстанции (принятое в пользу штата), так как аргументы сторон так и не были выслушаны.