Строители новой линии метро в Риме обнаружили деревянный дом, датируемый II–III веком нашей эры, пишет La Repubblica.

Археологи рассказали, что находка обнаружена недалеко от Колизея на глубине нескольких десятков метров. Два помещения дома дошли до наших дней в хорошем состоянии именно благодаря пожару. Ученые объяснили, что древесина сохраняется только при благоприятных климатических и температурных условиях, а также после стихийных бедствий, подобных разрушению Помпеев в результате извержения Везувия.

В помещениях были обнаружены несколько столов и табуретов, а также скелеты двух домашних животных — собаки и кошки, что, по мнению ученых, свидетельствует о быстром и разрушительном пожаре, охватившем здание.

Кроме того, интерес для ученых представляют украшенные фресками стены дома и пол, выложенный черно-белой мозаикой.