Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» рассчитывает, что московский аэропорт «Шереметьево» поможет ему получить пять звезд в рейтинге международного агентства Skytrax, оценивающего качество услуг авиаперевозчиков и аэропортов.

«Шереметьево» готово нам во всем помогать», - цитирует в понедельник «Аэрофлот» своего гендиректора Виталия Савельева.

Четыре звезды по версии Skytrax «Аэрофлот» получил весной 2017 года, однако пять звезд невозможно получить без инфраструктуры на земле, в том числе бизнес-залов и других услуг в аэропорту.

Теперь для улучшения позиции в рейтинге «Аэрофлот» надеется на помощь «Шереметьево», своего базового аэропорта.

«В «Шереметьево» также многое меняется, и сейчас в «Шереметьево» мы работаем совместно с ними. Мы изучаем получение пяти звезд. Аэропорт может получить без авиакомпании пять звезд, авиакомпания без аэропорта пять звезд получить не может», - добавил Савельев.