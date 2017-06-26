Медики не нашли у народного артиста СССР Владимира Этуша, госпитализированного ранее в понедельник в НИИ имени Склифосовского после падения с лестницы, переломов. Однако 95-летний актер находится в тяжелом состоянии, сообщили в справочной службе медицинского учреждения.

«Находится в нейрохирургической реанимации», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение справочной службы НИИ имени Склифосовского.

По словам директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, спектакль с участием Этуша «Бенефис», который был запланирован на вторник, заменен на другой.

Врач поликлиники, где Владимир Этуш споткнулся и упал, рассказал, что 95-летнему актеру незамедлительно помогли: вызвали скорую помощь и направили для оказания первой медпомощи анестезиологов, передает РЕН ТВ.

Напомним, в мае Владимир Этуш попал в больницу с сердечным приступом.

Владимир Этуш является актером театра и кино. Он снялся более чем в 40 фильмах. Широкую известность артист получил после своих ролей в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию».