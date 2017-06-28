Россельхознадзор предложил в 10 раз увеличить штрафы за ввоз в Россию и реализацию опасных овощей и фруктов, а также сопряженные с этим нарушения. В службе объяснили необходимость изменений тем, что действующие санкции — максимальный штраф для юридических лиц в 10 тыс. рублей — неэффективны и количество нарушений не идет на убыль. Сейчас предложение ждет одобрения Минсельхоза, после чего его планируется представить в правительство.

О том, что надзорная служба считает нужным «десятикратно увеличить суммы штрафов, налагаемых по ст. 10.1, 10.2, 10.3 КоАП РФ», говорится в «Обзоре правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора за 2016 год», с которым ознакомились «Известия». Указанные статьи подразумевают ответственность за нарушение правил борьбы с карантинными вредителями, нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции, а также за нарушение правил перевозки, правил хранения и реализации такой продукции. Подкарантинными считаются продукты (овощи, фрукты, растения), которые могут быть носителями вредных организмов. Поэтому на них выдаются фитосанитарные документы, подтверждающие безопасность продукции. Перевозка и реализация продуктов без документов или же по поддельным документам являются нарушением.

На сегодняшний день штрафы по вышеуказанным статьям составляют до 500 рублей для физлиц, до 1 тыс. рублей для должностных лиц и до 10 тыс. рублей для юрлиц. За нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции также предусмотрено приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток, однако сейчас эта мера практически не применяется.

— Действующие размеры штрафов не работают с точки зрения мотивирования, нарушений меньше не становится, — пояснили предложение в пресс-службе Россельхознадзора.

По данным службы, в 2016 году было вынесено 13,1 тыс. постановлений по административным правонарушениям в сфере карантинного фитосанитарного контроля. К ответственности привлекли 2,2 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), 4 тыс. юрлиц и 5,2 тыс. должностных лиц, деятельность предприятий не приостанавливалась. Годом ранее Россельхознадзор вынес 20,2 тыс. постановлений, а к ответственности привлек 7,6 тыс. ИП, 5,4 тыс. юрлиц и 6 тыс. должностных лиц, была приостановлена деятельность двух юрлиц и трех ИП. Уменьшение показателей в этом году связано со снижением числа проверок в этой сфере, а не уменьшением числа нарушений, подчеркнули в ведомстве.

Доклад с предложением об увеличении штрафов был направлен на утверждение в Минсельхоз. В случае если в министерстве одобрят документ, станут возможны разработка и внесение в правительство соответствующего законопроекта. Тогда штрафы в соответствии с предложением Россельхознадзора могут быть увеличены до 5 тыс. рублей для физлиц, до 10 тыс. рублей для должностных лиц и до 100 тыс. для юрлиц.

В пресс-службе Минсельхоза воздержались от комментариев.

Президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев отметил, что штрафы за фитосанитарные нарушения распространяются на внутренних производителей растительной продукции, импортеров и экспортеров. По его мнению, наиболее действенна эта мера в отношении российских производителей.

— Наказание очень жесткое. В отличие от импортеров мы боимся приостановки работы на 90 дней. Как правило, это грозит банкротством предприятия. При этом часто еще предписывается полная дезинфекция, а это не всегда возможно, — заметил Сергей Королев.

Он добавил, что импортная подкарантинная продукция с нарушениями, как правило, не получает документов на въезд и направляется обратно поставщику.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял «Известиям» о росте поставок продуктов без сопроводительных фитосанитарных документов из стран Евразийского экономического союза. Служба направила в ЕЭК предложение уничтожать такую продукцию.