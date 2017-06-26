Взрыв на истребителе FA-18 в Калифорнии стал причиной ранения двух американских военнослужащих.

Об этом заявила газета New York Daily News в понедельник, 26 июня.

Инцидент произошел на авиационной станции Маримар накануне, сообщает «РИА Новости».

Представитель третьего авиакрыла корпуса морской пехоты майор Курт Сталь добавил, что военнослужащие, приписанные к базе в Форт-Уэрте в Техасе, получили сильные ожоги и госпитализированы.