На сайте третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6–7 сентября 2017 года во Владивостоке, опубликован подробный анонс тем, которые будут на нем обсуждаться.

Дискуссии пройдут по четырем тематическим блокам: «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?», «Как делать бизнес на Дальнем Востоке», «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая» и «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы».

По словам полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, на форуме будет говориться об уже сделанном в экономической сфере региона, его участники обсудят существующие проблемы.

«Сдано 85 новых предприятий на Дальнем Востоке. Мы хотим дать слово их руководителям. Чтобы они рассказали о том, что получается, что не получается, где нужна помощь, на что нужно обратить внимание», — сообщил Трутнев.

«Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует», — добавил он.

Главным событием форума станет пленарная сессия «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.