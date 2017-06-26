Анонсирована программа Восточного экономического форума
На сайте третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6–7 сентября 2017 года во Владивостоке, опубликован подробный анонс тем, которые будут на нем обсуждаться.
Дискуссии пройдут по четырем тематическим блокам: «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?», «Как делать бизнес на Дальнем Востоке», «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая» и «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы».
По словам полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, на форуме будет говориться об уже сделанном в экономической сфере региона, его участники обсудят существующие проблемы.
«Сдано 85 новых предприятий на Дальнем Востоке. Мы хотим дать слово их руководителям. Чтобы они рассказали о том, что получается, что не получается, где нужна помощь, на что нужно обратить внимание», — сообщил Трутнев.
«Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует», — добавил он.
Главным событием форума станет пленарная сессия «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.