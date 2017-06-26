Прокуратура Краснодарского края проверяет информацию о найденных выкрашенных в розовый цвет самоедских собаках в Геленджике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Брошенных самоедских собак обнаружили зоозащитники и рассказали об этом на странице группы «Хаски Хелп» в социальной сети «ВКонтакте». Они обнаружили трех животных розового цвета в лесу в 60 км от Геленджика. По мнению зоозащитников, собак покрасили в розовый цвет фотографы, которые использовали животных в качестве реквизита для фотосессий. Когда щенки подросли, от них просто избавились, выбросив в лесу. В настоящее время жизни животных ничто не угрожает. Как сообщает «ТВ Центр», активисты планируют перевезти собак в Москву.