Как предупреждает МЧС, порывы ветра могут достигать 23 м/с. В отдельных районах ливень может сопровождаться градом.

Штормовое предупреждение в Москве и области продлено до вторника.

Ранее об ухудшении погоды «Известиям» сообщали в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в понедельник и вторник в столичном регионе пройдут дожди и грозы. Несмотря на ненастье, летнее тепло продолжит поступать в Москву. Температура ночью ожидается до 10–15 градусов. Днем будет подниматься до 25 градусов.