Дисциплинарное взыскание в виде выговора объявлено участковому педиатру Малоархангельской ЦРБ Орловской области после рассмотрения материалов в СМИ за отказ принимать ребенка, прикрепленного к другой поликлинике.

Женщина с 9-летней девочкой обратилась за помощью в Малоархангельскую больницу, когда у ребенка поднялась температура. Выдав талончик к специалисту, их проводили в кабинет врача. Педиатр начала возмущаться, что девочка прикреплена к поликлинике в Колпнинском районе и что она не обязана ее принимать. Мать уговорила врача по крайней мере послушать ребенка, однако сразу после осмотра девочку направили домой, сообщает InfoOrel.

В Колпнинском районе единственный участковый педиатр уволился пару месяцев назад, и в здании больницы маленьких пациентов принимают только во вторник и в пятницу врачи из других районов Орловской области. Девочке становилось только хуже, поэтому в следующий приемный день мать обратилась уже в свою поликлинику. Врач поставил диагноз отравление и срочно направил ребенка в Ливенскую больницу.

Департамент здравоохранения Орловской области, помимо дисциплинарного взыскания участковому врачу, также направил в адрес главных врачей подведомственных учреждений информационное письмо о недопустимости отказа в экстренной и неотложной помощи по месту обращения пациента. При этом место регистрации и прикрепление к поликлинике не имеет значения.