Порядка 15 млн рублей планируется направить на ремонт поликлиники № 2 ЦК МСЧ им. В.А. Егорова, которая располагается в Засвияжском районе Ульяновска. Средства на эти цели выделили из резервного фонда президента РФ.

Как сообщает 1ul.ru, здание медучреждения планируется ремонтировать в два этапа. В частности, средства затратят на обновление трехэтажного здания 1967 года постройки, где сейчас располагаются дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты. Помимо этого, специалистам предстоит провести ремонтно-строительные работы, обновить системы вентиляции, кондиционирования, водопровода, канализации, отопления, а также электроосвещения и электрооборудования. В рамках реконструкции также будет обновлен основной корпус поликлиники. На эти цели затратят около 17,8 млн рублей.

К настоящему времени подготовлена регистратура открытого типа, обустроены колл-центр, холл, картохранилище, отремонтированы смотровые и флюорографический кабинеты, отделение неотложной помощи, санузлы. В ближайшее время медучреждение оснастят новой мебелью.