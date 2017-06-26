«Роснефть» и РБК заключили мировое соглашение по спору вокруг статьи о главе нефтяной компании Игоре Сечине.

«Роснефть» ранее подала иск в арбитражный суд Москвы о защите деловой репутации на 3,2 млрд рублей из-за статьи РБК об Игоре Сечине.

«Стороны ходатайствуют перед судом об утверждении мирового соглашения», — заявил представитель «Роснефти» на заседании суда, где рассматривалась кассационная жалоба нефтяной компании на решения нижестоящих инстанций.

В мировом соглашении «Роснефть» изначально собиралась полностью отказаться от своих исковых требований, однако на данной стадии судебного процесса это было невозможно, поэтому стороны вычеркнули этот пункт соглашения.

Как ожидается, суд утвердит мировое соглашение и производство по иску будет прекращено.

Арбитражный суд Москвы ранее частично удовлетворил требования «Роснефти», обязав учредителей РБК, а также трех журналистов выплатить компании 390 тыс. рублей за распространение не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию компании сведений.

Однако затем Девятый апелляционный арбитражный суд отменил это решение, обязав издание лишь опубликовать опровержение.